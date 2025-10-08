Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: İki Yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan bir otomobil ağaca çarparak kaza yaptı. Sürücü ve yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı'ndan Yediler mevkiine seyir halindeki 16 CDT 53 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet Ö. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sol tarafından bulunan ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücüsü araç için yolcu olarak bulunan Doğan K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

