Bilecik'te Trafik Kazası: İki Yaralı

Bilecik'te kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez İl Özel İdaresi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bilecik sanayi rampasında kent merkezine seyir halindeki 34 DNC5 42 plakalı otomobil sürücüsü Mesut Y., İl Özel İdaresi Kavşağı'na geldiğinde trafik ışığında bekleyen Galip C. idaresindeki 65 AAF 363 plakalı otomobilin arkadan çarptı. Kazada sürücü Mesut Y. ve araç içinde yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki D.C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK