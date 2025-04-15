Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali 1 ile Nilüfer caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Edebali 1 Caddesi'nde seyir halindeki Murat Y. idaresindeki 11 ABK 403 plakalı otomobil ile Nilüfer Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan T.A. (14) idaresindeki 03 AFN 983 plaka motosiklet çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında ehliyetsiz olduğu öğrenilen T.A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK