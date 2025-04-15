Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül böyle gözaltına alındı

Görüntü ortaya çıktı! Başkan yardımcısı böyle gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında
Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali 1 ile Nilüfer caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Edebali 1 Caddesi'nde seyir halindeki Murat Y. idaresindeki 11 ABK 403 plakalı otomobil ile Nilüfer Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan T.A. (14) idaresindeki 03 AFN 983 plaka motosiklet çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında ehliyetsiz olduğu öğrenilen T.A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.