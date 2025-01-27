Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

78 kişiye mezar olan otelin sahibiyle ilgili bir büyük skandal daha
78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni kahretti
Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı

Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Aracın sürücüsü Mert Muhammet Ş. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabilirken, meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Yenişehir-Bursa kara yolunda seyir halindeki 16 EP 374 plakalı otomobil sürücüsü Mert Muhammet Ş., Kepirler Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarparak, takla artarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Mert Hakan'ın çıldırdığı anlar
img

İrem Derici'den kötü haber!
img

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak' | Mahmut Arıkan

"Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak" | Mahmut Arıkan
Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi
Dilan Polat'ın başı yine derde girdi: Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum

Dilan Polat'ın başı yine derde girdi! Gözyaşlarına boğuldu
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
Kartalkaya'daki yangında ölenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 kişi daha yakalandı

Vicdansızlar bir bir yakalanıyor! Bu kez yaşları 18'den bile küçük
Bu kart durduk yere para kesiyor

Bu kart durduk yere para kesiyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.