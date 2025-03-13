Bilecik'te Trafik Kazası: 9 Yaşındaki Öğrenci Yaralandı

Bilecik'te otomobilin 9 yaşındaki öğrenciye çarpması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde eğitim veren Malhun Hatun İlkokulu önünde karşıdan karşıya kontrolsüz geçmeye çalışan 9 yaşındaki U. B.'ye Aydın A. yönetimindeki 26 NY 239 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında öğrenci yaralanırken, küçük çocuk otomobil tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK