Bilecik'te Trafik Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir halindeki Yurdagül K. idaresindeki 41 ABK 363 plakalı otomobilin sağ aynası, yolun karşısına geçmekte olan yaya 9 yaşındaki E. Ş.'ye çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaya E.Ş. yaralanırken, sol el bileği kırıldı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK