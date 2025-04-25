Bilecik'te Trafik Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk, sol el bileğinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir halindeki Yurdagül K. idaresindeki 41 ABK 363 plakalı otomobilin sağ aynası, yolun karşısına geçmekte olan yaya 9 yaşındaki E. Ş.'ye çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaya E.Ş. yaralanırken, sol el bileği kırıldı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa