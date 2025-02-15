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Bilecik'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Bilecik'te seyir halindeki bir aracın önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeki bir aracın önüne aniden köpek çıkarken, hayvana çarpmamak için sürücü manevra yaparken araç devrildi. Yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bursa'dan Bilecik istikametine seyir halindeki 16 BFM 44 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail O., Pelitözü Kavşağı'na geldiği esnada aracın önüne aniden köpek fırladı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı. Yaşanan trafik kazasında araç sürüsü İsmail O. ve araç içinde yolcu olarak bulunan İlknur O., H.A.O. ve A.O. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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