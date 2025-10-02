Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin jandarma inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde karşı yönlerden gelen 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Çakırpınar Köyüne seyir halindeki 11 BA 616 plakalı otomobil sürücüsü Ünal Ö. yağışın etkisiyle bir anda aracı kaydırarak, karşı yönden gelen Bahadır E. idaresindeki 11 BA 700 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araçlar yolcu olarak bulunan C.N.E, D.B.E. ve Ü.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
