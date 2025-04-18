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Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavşaktaki trafik lambası eksikliği gündeme geldi.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; 1. Organize Kavşağından meydana geldi. Üniversite istikametinden Duygu T., idaresindeki 11 ABN 955 plakalı motorlu bisiklete kavşaktan Açı Koleji istikametine geçiş yapan Zeynep T., idaresindeki 11 SD 109 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motorlu bisiklet sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Aynur U., ve 8 yaşındaki T.U., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yılda onlarca kazanın olduğu 1. Organize Kavşağına yetkilerin neden trafik lambası sistemi koymamasına sitem ettiler. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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