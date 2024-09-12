Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak önünde seyreden araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Bozüyük karayolu Kozpınar Köyü Mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 16 BT 874 plakalı otomobil sürücü Muhammer Ş. (49) bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önünde seyreden İsmail P. idaresindeki 16 CAH 62 plakalı araca çarptı. Kazada 16 CAH 62 araç içinde yolcu olarak bulunan Nazlı Ş., İsmail P. ve Dönüş P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK