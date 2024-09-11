Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bursa-Bozüyük karayolunda seyir halindeki 26 ADC 553 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Mehmt Ç., Kozpınar Köyü Mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan M. Ç. ve M.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK