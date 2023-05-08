Bilecik'te trafik kazası, 3 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir halindeki İsmail D. yönetimindeki 11 DG 114 plakalı otomobil ile 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halindeki Hasan İ.P. idaresindeki 34 FBN 396 plakalı otomobil, kesişen kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hasan İ.P. ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşe D.(38) ile Asude D.(11) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK