Bilecik'te otomobil tırlara çarptı: 2 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin tırlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza dün gece Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Yeşilçimen Köyü İznik karayolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Osmaneli istikametinden İznik istikametine seyir halinde olan, sürücülüğünü Ahmet F.'nin yaptığı 11 ACR 445 plakalı otomobil, aynı güzergahta ilerleyen 10 AY 486 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından 34 HHR 172 plakalı başka bir tıra çarparak yolun sağ tarafına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet F. ile araçta yolcu olarak bulunan Fahri K. yaralandı. Yaralıların kendi imkanlarıyla İznik Devlet Hastanesine başvurduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK