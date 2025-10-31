Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te karşı yönlerden gelen 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Bilecik - Eskişehir kara yolu Söğüt kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Melih T. idaresindeki 03 AIR 484 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Fatma K. idaresindeki 34 CFN 689 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK