Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 26 AH 033 plakalı otomobilin sürücüsü Doğan K., Söğüt istikametine seyir halindeyken arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen 16 GH 188 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada, 26 AH 033 plakalı araç sürücüsü Doğan K. ile araçta yolcu olarak bulunan Hatice Gizem K. hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için hastaneye sevk etti.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - BİLECİK