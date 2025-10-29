Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik-Bozüyük-Dodurga karayolu Camiliyayla köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halindeki 26 AET 376 plakalı otomobil sürücüsü İ.S. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sol tarafına savrularak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan H.S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK