Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik-Bozüyük-Dodurga karayolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik-Bozüyük-Dodurga karayolu Camiliyayla köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halindeki 26 AET 376 plakalı otomobil sürücüsü İ.S. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sol tarafına savrularak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan H.S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de yıkılan binanın etrafındaki 8 bina tahliye edilerek mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 8 bina mühürlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.