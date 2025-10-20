Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik - Bozüyük - Eskişehir D-650 karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Bilecik - Bozüyük - Eskişehir D-650 karayolu Demirköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bozüyük istikametine seyir halindeki Baki Ç. idaresindeki 26 AGE 756 plakalı otomobil ile köy yolundan anayola bağlanan Harun S. idaresindeki 16 CFD 23 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
