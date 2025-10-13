Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli 650 karayolunda üzerinde seyir halindeki 34 KMD 241 plakalı otomobil sürücüsü Burak N., Kızılöz Köyü mevkiine geldiğinde bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçarken meydana gelen trafik kazasında sürücü Burak N. ve araç içinde yolcu olarak bulunan T.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK