Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Bilecik - Bozüyük - Eskişehir D-650 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te aynı istikamette seyir halindeki 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Bilecik - Bozüyük - Eskişehir, D-650 kara yolu Örenköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bozüyük yönüne seyir halindeki 1 BT 549 plakalı otomobil sürücüsü Atilla B., önünde seyreden Ferhat B. idaresindeki 26 AHN 318 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazasında 26 AHN 318 plakalı otomobil sürücüsü Ferhat B. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Merve K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
