Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-İnhisar-Tarpak-Eskişehir karayolunda seyir halindeki 34 KBE 090 plakalı otomobil sürücü Necla A., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Yaşanan trafik kazasında araç sürücü Necla A. ve araçta yolcu olarak bulunan Felek B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnhisar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK