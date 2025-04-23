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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bilecik'in Gölpazarı İlçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanırken, yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik'in Gölpazarı İlçesinde meydana geldi. İlçe merkezinden Keskin Köyü istikametine seyreden11 AG 171 plakalı otomobil sürücüsü Mahmut A., (66) su deposu mevkiinde bir anca aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Vildan A. (65) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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