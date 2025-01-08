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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak refüje ve istinat duvarına çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje, ardından istinat duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Bozüyük karayolunda seyir halindeki 11 DA 699 plakalı otomobil sürücüsü Özkan D., şehir mezarlığı karşısına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak orta şeride artından yolun sağ tarafında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında otomobil sürücüsü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Kerem D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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