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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Eşref Z. ve yolcu Zeynep Z. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Karaahmetler köyünden ilçe merkezine seyir halindeki Eşref Z. idaresindeki 11 RA 794 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yolun sağ tarafından şarampole uçtu. Araç ağaçlara takılırken, muhtemel bir facianın da önüne geçilmiş oldu. Yaşanan trafik kazasında sürücü Eşref Z. ve araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Z. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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