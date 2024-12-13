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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bilecik'te bir kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Bilecik'te kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi alt geçidinde meydana geldi. Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda seyir halindeki Yekta Ş. idaresindeki 34 BN 1099 plakalı kamyonet alt geçitte bulunan trafik ışıklarında bekleyen Onur S. idaresindeki 11 EP767 otomobile çaptı. Kazada araçlar içinde yolcu olarak bulunan Merve S. ve İbrahim K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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