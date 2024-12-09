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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı.

Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza- Bilecik-Osmaneli kara yolunda meydana geldi. Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinden Gülümbe istikametine seyir halindeki Sabri G. idaresindeki 11 AAZ 084 plakalı otomobil ile Murat K. idaresindeki 06 DIC 355 plakalı kamyon çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 AAZ 084 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Serhat G. ve kamyon sürücüsü Murat K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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