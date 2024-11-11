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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bilecik-Osmaneli karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik- Osmaneli karayolu İl Özel İdaresi Kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kent merkezinde sanayi istikametine seyir halindeki 10 ADP 397 plakalı otomobil sürücüsü A.O.A. trafik ışıklarına geldiğinde yeşil ışığın yanıp söndüğünü fark ederek, durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halindeki İ.Ö. idaresindeki 11 T00 41 plakalı otomobil duramayarak arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazasında araçlarda yolcu olarak bulunan B.B. ve Z.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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