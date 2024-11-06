Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik-Osmaneli-Sakarya D-650 karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te aynı istikamette giden 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli- Sakarya D-650 karayolunda seyir halindeki 07 HH 349 plakalı otomobil sürücüsü Rezzan K.,Selimiye Köyü mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette Yusuf T. idaresindeki 03 BL 182 otomobile çaptı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler

Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.