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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda meydana gelen trafik kazasında, yol çalışma alanına giren otomobilin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Bilecik'te yol çalışma alanına girerek, trafik kazasına karışan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli- Sakarya karayolunda seyir halinde bulunan 34 BN 7978 plakalı otomobil sürücüsü Orhan K., Bayırköy Beldesinde aracın direksiyon hakimiyetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ şeridinde bulunan yol çalışmasından geçerek yolda bulunan kazı yapılan yere çarpı. Yaşanan trafik kazasında araç sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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