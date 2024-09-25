Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te yol çalışma alanına girerek, trafik kazasına karışan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli- Sakarya karayolunda seyir halinde bulunan 34 BN 7978 plakalı otomobil sürücüsü Orhan K., Bayırköy Beldesinde aracın direksiyon hakimiyetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ şeridinde bulunan yol çalışmasından geçerek yolda bulunan kazı yapılan yere çarpı. Yaşanan trafik kazasında araç sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK