Bilecik'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik Vezirhan'dan Gölpazarı istikametine seyir halinde ilerleyen İ.Ş. (60) yönetiminde 11 RA 171 plakalı otomobil yeni çöplük mevkisinde kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü İ.Ş. araçla takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü İ.Ş. (60) ve yolcu olarak bulunan babası Y.Ş. (85) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK