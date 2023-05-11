Bilecik'te trafik kazası, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Aynı istikamette seyir halindeki başka bir araç duramayarak kaza yapan araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Bozüyük kara yolu Karaköy mevkiinde meydana geldi. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Karaköy istikametine seyir halindeki 41 HM 148 plakalı otomobil sürücüsü Çağdaş Ö. (23) hakimiyetini kaybettiği araç yolun solunda bulunan bariyerlere çarparak kaza yaptı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan 11 DG 419 plakalı ticari araç sürücü Nebi A. (58) frene basmasına rağmen duramayarak, kaza yapan 41 HM 148 plakalı otomobil çarptı. Kazada 41 HM 148 plakalı otomobil sürücüsü Çağdaş Ö. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Tugay Ş. (33) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK