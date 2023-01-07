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Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak ile Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şükrü Y. idaresindeki 11 DN 087 plaka otomobil ile Samet K. idaresindeki 16 AHU 842 otomobil iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada sürücü Samet K. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmetpaşa Mahallesi Bilecik Futbol 3. Sayfa Haberler

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