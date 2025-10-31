Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Bilecik'te ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Bilecik'te ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Firuze Sokak üzerinde seyir halindeki sürücüsünün adı öğrenilemeyen 11 ACE 207 plakalı ticari araç ile Mustafa Ö. idaresindeki 26 GG 890 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Ö. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
