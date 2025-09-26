Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te seyir halindeyken arızalanan bir aracın bekleyen başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeki bir aracın yol kenarında arızası nedeniyle bekleyen başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolu Taşçılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Bilecik istikametine seyir halindeki Harun A. idaresindeki 10 ADL 290 plakalı tır, araç arızası nedeniyle yol kenarında bekleyen Ayhan K. idaresindeki 16 LHD 81 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 16 LHD 81 plakalı araç sürücüsü Ayhan K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı

Gece kulübünde olay görüntü! Tepkiler savcılığı harekete geçirdi
Kriz derinleşiyor! Otomotiv devi 13 bin kişiyi daha işten çıkaracak

Kriz derinleşiyor! Otomotiv devi 13 bin kişiyi daha işten çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.