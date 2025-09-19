Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bilecik - Eskişehir D650 karayolu Demirköy mevkiinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarparken, yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; dün gece Bilecik - Eskişehir D650 karayolu Demirköy mevkiinde meydana geldi. Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 43 AEV 130 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet A. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan M.K.A. (13) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

