Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Ayhan Ünver Caddesi üzerinden meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinden Stadyum Sokak istikametine seyir halindeki 11 ABA 744 plakalı motosiklet sürücüsü M. Y. önüne aniden çıkan kasisi fark etmeyerek, acının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK