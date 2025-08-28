Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki 77 DV 396 plakalı otomobil sürücüsü Serdar H., park alanına girmek için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen Enes A. idaresindeki 44 AHY 175 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında yere düşen motosiklet sürücüsü Enes A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK