Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki bir kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yıldız Sokak'tan gelip Dedeoğlu Caddesi üzeri Kayı Plaza istikametine dönüş yapmak isteyen 34 KFG 994 plakalı otomobil sürücüsü Cüneyt B., o esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan 11 AC 448 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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