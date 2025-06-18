Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te trafik karmaşası sebebi ile çıktığı belirtilen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; sanayiden İstiklal Caddesi istikametine seyir halindeki Metin Y. idaresindeki 11 ABP 508 plakalı motosiklet, batçık çıkışında 19 Mayıs Caddesi istikametine dönen Recep Y. idaresindeki 11 EK 370 plakalı otomobili görünce çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan motosiklet yan yatarak yakmaya başladı. Son olarak 11 EK 370 plakalı otomobilin lastiğine çarparak duran motosiklet sürücüsü yaşanan trafik kazasında yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan sürücüler batçığın Bahçelievler Mahallesi çıkışında her gün bir trafik karmaşası olduğunu ve yetkililerin buna çözüm üretmelerin istediler. - BİLECİK