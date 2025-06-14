Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik'te otomobil ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te otomobil ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Gayret ve Yediler Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gayret Caddesi'nde seyir halinde olan Necdet U. idaresindeki 11 EC 602 plakalı otomobil, Yediler Caddesi'nde seyir halinde olan Samet K. idaresindeki 25 AEH 211 plakalı motorlu bisiklet ile çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle motorlu bisiklet sürücüsü Samet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının genel sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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