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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te otomobilin motosiklete arkadan çarpası sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik-Sakarya karayolunda seyir halindeki Tugay Ş. idaresindeki 54 AGB 595 plakalı otomobil kavşağa geldiği esnada aynı istikamette seyir halinde giden Harun D. idaresindeki 16 BHD 148 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü Harun D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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