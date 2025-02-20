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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı. Olayın ardından sürüklenen araç refüje çarparak durdu.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, Yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük-Bilecik karayolunda seyir halindeki 11 ABF 628 plakalı otomobil sürücüsü Yücel O. TOKİ Kavşağı'na geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan Tuğçe O. (23) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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