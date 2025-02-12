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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı, polis soruşturma başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez TOKİ istikametinden kent merkezine seyir halindeki 11 AC 213 plakalı kamyonet sürücüsü Süleyman M., Akasya Altı mevkiine geldiğinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Süleyman M. yaralandı. Yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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