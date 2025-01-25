Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

78 kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
Konya'da 4 katlı bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında

Enkazdan saatler sonra bir güzel haber daha geldi
Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia

Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'te hafif ticari araç ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez, Teyfikbey Caddesi ile Gülistan Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeki Ömer D. idaresindeki 34 EVL 682 plakalı hafif ticari araç, Gülistan Sokak'tan bulvar istikametine seyir halindeki E.Ç. idaresindeki 54 AHT 273 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazanda kontrolden çıkan 54 AHT 273 plakalı hafif ticari araç kaldırıma çıkarak durabilirken, araç içinde yolcu olarak bulunan E.D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Otomotiv devi on binlerce aracını geri çağırıyor
img

Otelin sahibi itfaiye raporuna rağmen bakın ne demiş
img

Muayene ücretleri değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel sahibiyle ilgili korkunç iddia! İtfaiye raporuna rağmen 'Boşa para harcamayalım' demiş

Otelin sahibi itfaiye raporuna rağmen bakın ne demiş
Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Bolu'daki facia böyle başlamış

Güvenlik kamerasının kaydı ortaya çıktı! İşte anbean yangın faciası
Athena Gökhan'ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti

13 yıllık evlilik tek celsede bitti!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.