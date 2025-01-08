Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Söğüt-Bozüyük karayolunda seyir halinde Adil A., idaresindeki 11 TA 561 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yavuz D., idaresindeki 45 DL 948 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 45 DL 948 plakalı kamyonet sürücüsü Yavuz D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK