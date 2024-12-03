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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, TOKİ Kavşağı'ndan kent merkezine giden 11 ABK 733 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te aynı istikamette seyir halindeki 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; TOKİ Kavşağından kent merkezine seyir halindeki 11 ABK 733 plakalı otomobil sürücü Yasin B. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, aynı istikamette seyir halindeki Beytullah Can K., idaresindeki 11 ABN 510 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasından 11 ABK 733 plakalı otomobil sürücü Yasin B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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