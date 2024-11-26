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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda bir otomobilin motorlu bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya müdahale etti.

Bilecik'te otomobilin aynı yönde seyir halindeki motorlu bisiklete arkada çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik-Osmaneli- Sakarya karayolu 1. OSB kavşağında meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki Necip Mehmet Y. idaresindeki 11 ACF 712 plakalı motorlu bisiklete arkasında seyir halindeki Oktay K. idaresindeki 11 AAJ 095 plakalı otomobil çarptı. Yaşanan trafik kazasında motorlu bisiklet sürücüsü Necip Mehmet Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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