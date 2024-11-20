Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında otomobil virajı alamayarak yağmur kanalına çarptı. Sürücü Çağrı D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik-Söğüt Eskişehir karayolunda seyir halindeki 01 NK 500 plakalı otomobil sürücüsü Çağrı D., Gündüzbey Köyü mevkiine geldiği sırada virajı alamayarak, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç yolun sol tarafında bulunan yağmur kanalına çarparak, durabildi. Yaşanan trafik kazasında sürücü Çağrı D., yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK