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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik'te bir kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Bilecik'te bir kamyonetin aynı istikamette seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir-Bilecik karayolunda seyir halindeki 42 ABR 779 plakalı kamyonet sürücüsü Ramazan G., Ahmetpınar Köyü mevkii Şelale Rampalarında bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önünde seyir halinde bulunan Kaan A. idaresindeki 26 GB 225 plakalı dorseli tıra arkadan vurdu. Yaşanan trafik kazasında kamyonet sürücüsü Ramazan G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Acil Servis Güvenlik bilecik 3-sayfa Sağlık trafik Hukuk

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