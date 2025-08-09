Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bilecik'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir-Bilecik kara yolunda Pelitözü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selda Ateş (53) idaresindeki 34 CFF 485 plakalı otomobil, H.P. (55) isimli şahsın idaresindeki 43 HP 979 dorse plakalı tırla çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil hurdaya döndü.

Otomobil sürücüsü kazada hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince, otomobil sürücüsü Selda Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan M.E.A. (13) ve A.S.A. (17) ile tır sürücüsü H.P. olmak üzere kazada yaralanan 3 şahsın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK