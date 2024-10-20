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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki bir kamyonete otomobilin arkadan çarpması sonucu bir kişi hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki kamyonete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Köyü D-650 karayolunda seyir halinde ilerleyen İ.Ö. idaresindeki 26 HK 490 plakalı kamyonete, M.K.B.'nin kullandığı 35 AL 0358 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.B. hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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